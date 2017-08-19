أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إبراهيموفيتش يكشف أفضل مهاجم لعب بجواره

Google+ Print
إبراهيموفيتش يكشف أفضل مهاجم لعب بجواره إبراهيموفيتش يكشف أفضل مهاجم لعب بجواره

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حظي زلاتان إبراهيموفيتش بمسيرة كروية مميزة للغاية مثل خلالها أكبر الأندية الأوروبية من يوفنتوس وميلان وإنتر في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا وباريس سان جيرمان في فرنسا ومانشستر يونايتد في إنجلترا ولعب خلالها بجوار أفضل اللاعبين في العالم.

وعند سؤال إبراهيموفيتش عن أفضل لاعب تواجد بجانبه طوال مسيرته الكروية، لم يتردد اللاعب السويدي في الرد بأدريانو عندما كان لاعبًا في صفوف إنتر، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولم يتوقع الكثيرون هذا الرد، خاصة أن أدريانو لم يقدم الكثير من العروض الكروية المميزة، واكتفى بتسجيل 29 هدفا في 50 مباراة دولية مع البرازيلي، وعانى من الاكتئاب الحاد عقب وفاة والده.

شاهد أيضا

وأوضح إبراهيموفيتش أنه لعب طوال مسيرته إلى جانب العديد من اللاعبين الموهوبين، ولكن اللاعب الوحيد الذي رأى أن بإمكانه تقديم الكثير لمدة طويلة، ولكنه فشل في تحقيق هذا الأمر، هو أدريانو.

وأشار اللاعب السويدي إلى أنه أول شيء قاله لرئيس إنتر عند انتقاله للفريق أنه يرغب بشدة في اللعب إلى جوار أدريانو، خاصة أن اللاعب كان مثل الوحش قادر على تسديد الكرة من أي زاوية في الملعب وليس من السهل على المدافعين خطف الكرة منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مونديال شباب الطائرة - لقاء خاص مع هشام يسري لاعب المنتخب الوطني لشباب الطائرة عقب الفوز على اليابان

مونديال شباب الطائرة - لقاء خاص مع هشام يسري لاعب المنتخب الوطني لشباب الطائرة عقب الفوز على اليابان

المنتخب: «كوكا» جاهز لمواجهتي أوغندا

المنتخب: «كوكا» جاهز لمواجهتي أوغندا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش