إبراهيموفيتش يكشف أفضل مهاجم لعب بجواره

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حظي زلاتان إبراهيموفيتش بمسيرة كروية مميزة للغاية مثل خلالها أكبر الأندية الأوروبية من يوفنتوس وميلان وإنتر في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا وباريس سان جيرمان في فرنسا ومانشستر يونايتد في إنجلترا ولعب خلالها بجوار أفضل اللاعبين في العالم.

وعند سؤال إبراهيموفيتش عن أفضل لاعب تواجد بجانبه طوال مسيرته الكروية، لم يتردد اللاعب السويدي في الرد بأدريانو عندما كان لاعبًا في صفوف إنتر، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولم يتوقع الكثيرون هذا الرد، خاصة أن أدريانو لم يقدم الكثير من العروض الكروية المميزة، واكتفى بتسجيل 29 هدفا في 50 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وعانى من الاكتئاب الحاد عقب وفاة والده.

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وأوضح إبراهيموفيتش أنه لعب طوال مسيرته إلى جانب العديد من اللاعبين الموهوبين، ولكن اللاعب الوحيد الذي رأى أن بإمكانه تقديم الكثير لمدة طويلة، ولكنه فشل في تحقيق هذا الأمر، هو أدريانو.

وأشار اللاعب السويدي إلى أنه أول شيء قاله لرئيس إنتر عند انتقاله للفريق أنه يرغب بشدة في اللعب إلى جوار أدريانو، خاصة أن اللاعب كان مثل الوحش قادر على تسديد الكرة من أي زاوية في الملعب وليس من السهل على المدافعين خطف الكرة منه.