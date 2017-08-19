ريال مدريد يغير تاريخ الكرة الأوروبية في غضون 87 يومًا

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نجح ريال مدريد في التتويج بأربعة ألقاب في غضون 87 يومًا فقط، وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، حيث احتفل الفريق الملكي بالتتويج بالبطولات الأربع في غضون 3 أشهر فقط، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية.

ومنذ تأسيس ريال مدريد في عام 1902، لم يتمكن أي فريق من الفوز بأربعة ألقاب في غضون عام واحد على حساب فرق مصنفة من الدرجة الأولى على مستوى العالم، وبإمكان هذا الرقم الوصول إلى 5 ألقاب من خلال التتويج بلقب كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر من هذا العام في الإمارات.

وكانت البداية من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني على حساب برشلونة، وهي البطولة التي تحتاج إلى العمل الجاد والاستمرارية في تحقيق النتائج الجيدة للتتويج بلقبها.

ومن ثم تمكن الريال من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتغلب على يوفنتوس في المباراة النهائية بنتيجة 4 - 1، وهو الخصم الذي لم تسكن شباكه طوال مسيرته في البطولة حتى وصوله إلى المباراة النهائية سوى 3 أهداف فقط.

ومنذ 10 أيام تقريبًا، تمكن الريال من الفوز بلقب السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يهيمن على السوبر الإسباني بالفوز على برشلونة 5 - 1 بمجموع اللقاءين.

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وعقب خسارة السوبر الأوروبي قال جوزيه مورينيو، إن سيطرة ريال مدريد المتتالية على البطولات تأتي بفضل الجودة العالية التي يمتلكها الفريق والمستويات المميزة التي يقدمها نجوم المرينجي.

كما خرج جيرارد بيكيه، عقب خسارة السوبر الإسباني بتصريحه الشهير بأنه ولأول مرة منذ 9 أعوام يشعر بأنه أقل من ريال مدريد، فلم تأت هيمنة ريال مدريد على البطولات من خلال الفوز بها وفقط، بل ومن خلال المستوى المبهر الذي يقدمه الفريق في جميع البطولات.

وتكلل هذا المجهود بوجود 6 لاعبين من ريال مدريد من أصل 12 مرشحين للفوز بجوائز أفضل لاعبين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم مارسيلو وسيرجيو راموس وكاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وكريستيانو رونالدو وخاصة الأخير المرشح بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية وجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

ويدخل الريال الموسم الجديد بهدف واضح، وهو التتويج بالسداسية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي، وهو التحدي الذي يقبله زين الدين زيدان المرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم هذا العام.