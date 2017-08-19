قيمة تشكيلة ريال مدريد تساوي ثمن باقي الـ18 فريقًا في الدوري الإسباني

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انطلقت، أمس، منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني موسم 2017 - 2018 وسط الترشيحات الدائمة بتتويج أي من ريال مدريد وبرشلونة باللقب مع منافسة أتلتيكو مدريد المعتادة على اللقب في السنوات الأخيرة.

وتتواجد فوارق اقتصادية كبيرة بين الفرق الـ20 المتنافسة في نسخة هذا العام بالنظر إلى قيمة قائمة كل فريق، حيث أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأموال التي أنفقها كل من ريال مدريد وبرشلونة لبناء تشكيلتهما تساوي تقريبًا حجم الأموال التي أنفقت لتشكيل قوام باقي الفرق الـ18 الأخرى.

وأنفق ريال مدريد 471,5 مليون يورو كأكثر فريق في الدوري الإسباني أنفق أموالًا على بناء فرقته، حيث أنفق الريال على كل من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل نصف الأموال التي أنفقت على بناء الفرقة.

وفي الوقت ذاته أنفق برشلونة 434,97 مليون يورو، لكن وزعت تلك الأموال على شراء جميع اللاعبين، حيث لم ينفق برشلونة أي أموال تقريبًا للتعاقد مع نجم الفريق الأول ليونيل ميسي.

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ومع رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، بات لويس سواريز أغلى لاعب في تشكيلة برشلونة، ومن بعده كل من باولينيو وأندريه جوميز وأردا توران ونيلسون سيميدو وباكو ألكاسير، والذين تتراوح أسعارهم جميعا بعيدا عن سواريز ما بين 30 إلى 40 مليون يورو.

وبالنظر إلى باقي فرق البطولة، نجد أن فريق جيرونا الصاعد حديثًا تكلف تشكيله 5 ملايين يورو، بينما أنفقت أندية ليفانتي ولاس بالماس وديبورتيفو ليجانيس أقل من 10 ملايين يورو لتشكيل الفريق، حيث حرصت تلك الفرق على إنفاق أقل أموال ممكنة للمنافسة على البقاء في الدوري كهدف أساسي في الموسم الجديد.

وما بين برشلونة وريال مدريد وبين أندية القاع، توجد أندية أخرى تمتلك رفاهية الإنفاق، إلا أنها تفضل إنفاق أموالها بحكمة بعض الشيء، حيث نجد أن تشكيلة أتلتيكو مدريد تكلفت 275 مليون يورو مع وضع في الاعتبار صفقة فيتولو، الذي لن يلعب مع الفريق سوى في شهر يناير بعد إعارته في النصف الأول للاس بالماس بسبب العقوبة المفروضة على الروخوبلانكوس بعد إبرام صفقات في الميركاتو الحالي.

ولا يتواجد أي لاعب في تشكيلة أتلتيكو مدريد الحالية يتخطى ثمنه 36 مليون يورو، ويوجد خلف أتلتيكو كل من فالنسيا وإشبيلية وفياريال، وبشكل عام توجد في نسخة هذا العام من الدوري الإٍسباني 6 أندية فقط التي تخطت قيمة تشكيلتها حاجز الـ100 مليون يورو.