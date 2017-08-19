أول تعليق من عمرو يوسف على شائعة القبض عليه وزوجته كندة علوش

كتب - محمد الصاوي:

نفى الفنان عمرو يوسف ما تردد عن إلقاء القبض عليه بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش، بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة وبحوزتهما مخدرات.

وقال "يوسف" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، "صحيت الصبح على خبر إلقاء القبض علىّ أنا وزوجتي.. وأنا متواجد على السرير"، مضيفاً :" كيف يتم إلقاء القبض علينا؟.. وزوجتي متواجدة حالياً في الجونة بمحافظة البحر الأحمر".

وأشار الفنان إلى أنه سيقوم بمقاضاة كل المواقع التي تداولت الخبر.

وكانت الفنانة كندة علوش قد نفت لمصراوي، ما تردد عن إلقاء القبض عليها بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف، قائلةً: "إنها متواجدة على حاليًا في الجونة بمحافظة البحر الأحمر فيما لايزال زوجها عمرو بالقاهرة، حسبي الله ونعمة الوكيل في الناس التي لا تراعي حرمة الآخرين".

كما نفى مصدر بمديرية أمن الجيزة، ما تردد حول القبض على الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة السورية كندة علوش.

ونفى أيضًا نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الأخبار التي تداولتها عدد من المواقع صباح اليوم، بشأن إلقاء القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وقال أشرف في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة، ولم يتم إلقاء القبض على عمرو وكندة"، مشددًا على أن هذا الكلام على مسؤوليته الشخصية.

يُذكر أن عدد من المواقع الإخبارية أكدت أن عمرو وكندة ألقيا القبض عليهما صباح اليوم، في كمين بالعجوزة، وبحوزتهما مواد مخدرة.