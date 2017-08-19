بالصور.. محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يفتتحان مركز التدريب بالمديرية المالية
بالصور.. محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يفتتحان مركز التدريب بالمديرية المالية
12:05 م السبت 19 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، اليوم السبت، مركز التدريب بالمديرية المالية.
وأشاد "الغضبان"، خلال كلمة الافتتاح، بجهد العاملين بالمديرية المالية بالمحافظة، والذي يُسهم بشكل كبير في تيسير الأمور داخلها.
من جانبه، طالب "معيط"، جميع العاملين بالتعامل بروح القانون واللوائح بما لا يعيق العمل داخل الإدارات المالية، كما طالبهم بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم أثناء العمل، مؤكدًا على ضرورة توحيد المفاهيم لدى جميع المديريات، باعتبارها الأصل في معادلة تحقيق أهداف وخطط التنمية بالمحافظات.
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