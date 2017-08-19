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إزالة 162 مخالفة بشوارع القرنة غرب الأقصر

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مصراوي Masrawy

إزالة 162 مخالفة بشوارع القرنة غرب الأقصر

12:04 م السبت 19 أغسطس 2017

إزالة 162 مخالفة بشوارع القرنة غرب الأقصر

إزالة المخالفات - أرشيفية

الأقصر – محمد محروس:

شنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة بمركز القرنة غرب الأقصر، استهدفت عدة مناطق، منها شارع مرسى الأهالي بالغرب، والقرنة الجديدة، وشارع مستشفى القرنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 حالة مخالفة إشغال طريق ومقاهي بدون ترخيص، وضبط 19 حالة مخالفة لباعة جائلين، و13 حالة مخالفة للنظافة العامة بالمطاعم والمحال التجارية، ورفع وإزالة 66 حالة تعدّ على الأرصفة والطريق العام.

وكذا ضبط 11 حالة مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتحرير 12 محضر إشغال طريق، و5 محاضر نظافة، و3 بائع متجول، و2 مخالفة إدارة بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المخالفات 162 مخالفة.

ولاقت الحملة، استحسانًا من المواطنين، مطالبين باستمراريتها لتحقيق الانضباط المروري.

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