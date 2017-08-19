بالصور.. ضبط 500 رغيف خبز قبل بيعها علفًا للماشية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قاد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، بالتنسيق مع مسئولي التموين والصحة، حملة على مخابز المدينة، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا تنوع ما بين "مواصفات، ونقص وزن، ونظافة".

وضبطت الحملة كميات كبيرة من الخبز تقدر بحوالي 500 رغيف بمخبز داخل المدينة غير مطابق للمواصفات بهدف بيعها للماشية، وإرسال عينة للصحة، لبيان صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وحُررت المحاضر التموينية اللازمة ضد المخالفين.