أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 500 رغيف خبز قبل بيعها علفًا للماشية في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 500 رغيف خبز قبل بيعها علفًا للماشية في أسيوط

12:02 م السبت 19 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    36fe5179a5.jpg

  • عرض 4 صورة

    9661fc0fde.jpg

  • عرض 4 صورة

    82821ba53d.jpg

  • عرض 4 صورة

    2724922a2b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. جلسة صلح بين عائلتي

الألبوم التالى

بالصور.. جلسة صلح بين عائلتي "أنبوبة البوتاجاز" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قاد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، بالتنسيق مع مسئولي والصحة، حملة على مخابز المدينة، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا تنوع ما بين "مواصفات، ونقص وزن، ونظافة".

وضبطت الحملة كميات كبيرة من الخبز تقدر بحوالي 500 رغيف بمخبز داخل المدينة غير مطابق للمواصفات بهدف بيعها للماشية، وإرسال عينة للصحة، لبيان صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وحُررت المحاضر التموينية اللازمة ضد المخالفين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط طالبين حاولا الغش في امتحان الفيزياء بأسيوط

    أخبار

  • انهيار عقار في أسيوط.. وأنباء عن عالقين تحت الأنقاض

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 27 متهمًا في اقتحام منشآت قضائية وعامة بالمنيا

    أخبار

  • مقتل شخص بسبب خلافات "الميراث" مع ابن عمه في أسيوط

    أخبار

إعلان

8805053ba4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارتا الزراعة والتموين تطرحان رؤؤس ماشية حية ومبردة لمواجهة إرتفاع أسعار الأضاجي

الأخبار - وزارتا الزراعة والتموين تطرحان رؤؤس ماشية حية ومبردة لمواجهة إرتفاع أسعار الأضاجي

وزير التموين يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

وزير التموين يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية