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عمدة أنقرة: رئيس حزب الخضر "خادم أرمني"

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مصراوي Masrawy

عمدة أنقرة: رئيس حزب الخضر "خادم أرمني"

11:55 ص السبت 19 أغسطس 2017

عمدة العاصمة التركية أنقرة مليح جوكتشك

إسطنبول (د ب أ)انتقد عمدة العاصمة التركية أنقرة، مليح جوكتشك، الرئيس المشارك في قيادة حزب الخضر الألماني، جيم أزديمير، بأنه "خادم أرمني" ينبغي أن يرحل، وذلك وسط توترات بين البلدين.جدير بالذكر أن أوزديمير ذوأصول تركية، وينتقد كثيرا سياسات التركية في حين أنه غالبا ما تستهدفه أيضا القيادة.وقال جوكتشك في تغريدة: " جان/جيم في سباق للخيانة "، إلى جانب عرض صورة لأوزديمير. ومن المحتمل أن جان إشارة إلى جان دوندار، الصحفي التركي الذي يعيش في منفى في ألمانيا، رغم أن العمدة لم يوضح.جاءت تصريحات جوكتشك أمس الجمعة، بعدما دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك المقيمين في ألمانيا الذين لهم حق التصويت بالإحجام عن الإدلاء بأصواتهم للأحزاب الرئيسية الثلاثة، واصفا إياها بأنها " أعداء " تركيا.يشار إلى أن عمدة أنقرة مستخدم شره لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في الغالب لانتقاد الخصوم. كما يعرف جوكتشك، وهو حليف لأردوغان، بإلقاء اللوم على " القوى الأجنبية " والخصوم في الخارج في الزلازل التي تحدث في تركيا لإيذاء البلد.

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