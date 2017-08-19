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وزير الخارجية الألماني يضع زهورا في مكان الهجوم الإرهابي ببرشلونة

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يضع زهورا في مكان الهجوم الإرهابي ببرشلونة

11:52 ص السبت 19 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني يضع زهورا في مكان الهجوم الإرهابي ببرشلونة

وزير الخارجية الألماني

برشلونة (د ب أ)

عقب يومين على هجوم الدهس الإرهابي في برشلونة، وضع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل زهورا بيضاء في الموقع الذي شهد الهجوم.

يذكر أن 13شخصا قُتلوا وأصيب أكثر من 120 آخرين من أكثر من 30 دولة، من بينهم 13 ألمانيا، في الهجوم الذي وقع في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة.

ووصف الوزير الهجوم بـ"الرهيب"، وقال: "لا يوجد للأسف تأمين مطلق في وجه قتلة جبناء... نعلم أن الإرهابيين يحاولون نشر الخوف والفزع في (المجتمعات) الديمقراطية".

ووصل جابريل أمس الجمعة إلى برشلونة، وكان يريد وضع الزهور في مكان الهجوم برفقة نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان عقب وصوله إلى المدينة، إلا أن موقع الهجوم كان مغلقا بسبب مظاهرة يمينية وأخرى مضادة لها.

وتفقد جابريل أحد المستشفيات التي يرقد فيها مصابون من الهجوم، كما تحدث مع بعض الألمان المصابين وذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مصابتين ألمانيتين في حالة حرجة.

وكانت شاحنة صغيرة (فان) دهست جمعا من المارة في شارع لاس رامبلاس أول أمس الخميس. وأحبطت السلطات الإسبانية هجوما آخر في مدينة كامبريلس الساحلية.

وتحمل الشرطة مسؤولية الهجومين والانفجار الغازي، الذي وقع في منزل ببلدة ألكانار وأسفر عن مقتل شخصين، لخلية إسلاميين تضم 12 فردا.

ويرجح المحققون أن الخلية كانت تعد موادا متفجرة لتنفيذ هجوم أكبر من الذي وقع في برشلونة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم برشلونة، لكن لم تتأكد السلطات بعد من صحة هذا الادعاء.

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