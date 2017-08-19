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بخلاف الأحمر والأخضر.. عنب بطعم "غزل البنات" و"الفانيليا"

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مصراوي Masrawy

بخلاف الأحمر والأخضر.. عنب بطعم "غزل البنات" و"الفانيليا"

11:57 ص السبت 19 أغسطس 2017

شركة إسبانية تنتج عنب بطعم "غزل البنات" و"الفانيل

 كتب - هشام عواض:

العنب وحلوى غزل البنات من الأطعمة المحببة خاصةً لدى للأطفال، والدمج بينهما ربما يكون شيء خيالي، لذا قامت شركة اسبانية بعمل هذا المزيج وعرضته بالأسواق.

أنتجت شركة إسبانية نوع جديد من العنب الأخضر يتسم بمذاق حلو، يشبه مذاق غزل البنات التي يحبها الكبار والصغار على السواء، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وجربت شركة "آسدا" المختصة بزراعة الفاكهة، أصناف عديدة من الفاكهة المعروفة بنكهتها ومذاقها الحلو، والتي تم إنتاجها في مزارع إسبانيا بعد سنوات من التجارب.

وفي وقت سابق قدمت الشركة نوع جديد من الخوخ يتميز بلون أحمر قاتم ومذاقه الحلو، وأيضاً أنتجت عنب بنكهة الفانيليا.

وقال ألبيرتو جولدباكر، مدير مبيعات العنب والفواكه في الشركة، "إن الهدف من وراء انتاج هذا النوع من العنب هو تقديم شيء مختلف للزبائن، بالإضافة إلى تقديم فاكهة صحية تجذب الأطفال بطعمها الحلو".

وأضاف "جولدباكر": "نحن نعمل مع مزارعين من جميع أنحاء العالم لإنتاج أصناف حلوة المذاق من الفاكهة التي يتم تطعيمها بأنواع أخرى لإضفاء نكهات رائعة عليها. نحن نمر بمرحلة جديدة ومبتكرة من زراعة الفاكهة ويمكننا تطوير أصناف مختلفة منها بشكل طبيعي ".

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