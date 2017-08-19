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ضبط 3 تكفيريين وعربة مواد متفجرة بشمال سيناء (صور)

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تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء، من اكتشاف وتدمير عدة أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، اليوم السبت، إن القوات نجحت في تدمير 8 دراجات نارية وعربة ربع نقل، محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما تم ضبط 3 تكفيريين وسيارتين بهما عدد كبير من لفافات البانجو المخدر على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء.

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وتواصل قوات إنفاذ القانون مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء.

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