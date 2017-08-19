أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حبس سائق بعد تكبيل ابنه بـ«الجنازير» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالغربية

Google+ Print
حبس سائق بعد تكبيل ابنه بـ«الجنازير» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالغربية حبس سائق بعد تكبيل ابنه بـ«الجنازير» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالغربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقدم سائق بمحافظة الغربية، على ربط نجله بالسلاسل الحديدية والجنازير من يديه وقدميه، ما أدى إلى امتناعه عن الطعام وتوقف عضلة القلب حتى فارق الحياة.

تعود أحداث الحادثة حين أخطر أطباء مستشفى المنشاوى العام الأجهزة الأمنية بوصول جثمان "عبد الله.م. ا" 22 سنة مقيم بقرة صناديد التابعة لمركز طنطا، بواسطة سيارة إسعاف رقم 199، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين وجود اتساع فى حدقة العين، ونزيف فى يديه وقدمه يشير إلى ربطه مسبقا بسلاسل حديدية.

على الفور انتقل العميد مازن الرشيدى مأمور مركز شرطة طنطا، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث المركز، وتبين أن والده ويدعى "م.ع.ا" 45 سنة سائق ومقيم بذات القرية، قام بتوثيق يدده وقدميه بالجنازير وحبسه فى المنزل.

شاهد أيضا

بسؤال والده، أقر بالواقعة وبرر بأن نجله يعاني أمراض نفسية، وعند خروجه من المنزل يرتكب مشاجرات، ويُحدث مشاكل عدة، فلجأ إلى ربطه بالجنازير، ورفض تناول الطعام رغم تقديمه له.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1605 مركز شرطة طنطا، وتم ‘خطار النيابة العامة التي وجهت الإتهام لوالده، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد»

بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد»

سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو»

سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو»

لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سوانزي

لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سوانزي

ريال مدريد يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو إلى 500 مليون يورو

ريال مدريد يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو إلى 500 مليون يورو