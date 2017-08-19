حبس سائق بعد تكبيل ابنه بـ«الجنازير» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالغربية

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أقدم سائق بمحافظة الغربية، على ربط نجله بالسلاسل الحديدية والجنازير من يديه وقدميه، ما أدى إلى امتناعه عن الطعام وتوقف عضلة القلب حتى فارق الحياة.

تعود أحداث الحادثة حين أخطر أطباء مستشفى المنشاوى العام الأجهزة الأمنية بوصول جثمان "عبد الله.م. ا" 22 سنة مقيم بقرة صناديد التابعة لمركز طنطا، بواسطة سيارة إسعاف رقم 199، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين وجود اتساع فى حدقة العين، ونزيف فى يديه وقدمه يشير إلى ربطه مسبقا بسلاسل حديدية.

على الفور انتقل العميد مازن الرشيدى مأمور مركز شرطة طنطا، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث المركز، وتبين أن والده ويدعى "م.ع.ا" 45 سنة سائق ومقيم بذات القرية، قام بتوثيق يدده وقدميه بالجنازير وحبسه فى المنزل.

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بسؤال والده، أقر بالواقعة وبرر بأن نجله يعاني أمراض نفسية، وعند خروجه من المنزل يرتكب مشاجرات، ويُحدث مشاكل عدة، فلجأ إلى ربطه بالجنازير، ورفض تناول الطعام رغم تقديمه له.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1605 مركز شرطة طنطا، وتم ‘خطار النيابة العامة التي وجهت الإتهام لوالده، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.