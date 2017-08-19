سعفان: سنوفر مناخا آمنا للعمالة المصرية المشاركة في إعمار ليبيا

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية ستشارك فى إعادة إعمار ليبيا، وذلك تحت رقابة الأجهزة الأمنية، لتوفير المناخ الآمن للذين ستتم الموافقة على وجودهم للعمل بهذه المشروعات.

وأضاف سعفان في مؤتمر صحفي اليوم، أن العامل المصرى مطلوب فى العالم كله، وخاصة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الوزارة سلمت خلال الأسبوع الماضي عددا من عقود العمل للمصريين فى دول الخليج.

وفي السياق ذاته أعلنت "القوى العاملة" اليوم السبت عن قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج، برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه مصري شهريا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية.

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وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة "مدير موقع سفتي"، بكالوريوس في الهندسة (ميكانيكا - مدني - كهرباء) أو بكالوريوس في العلوم ( فيزياء - كيمياء- رياضيات) أو دبلوم (لا يقل عن 3 سنوات في الهندسة - ميكانيكا - مدني- كهرباء)، والدراسة بالحضور الفعلي وليست عن بعد، فضلا عن شهادة دولية عامة في (NEBOSH) + شهادات الـ(OSHA) + دبلوم في السلامة الصناعية (INDUSTRISL SAFETY).