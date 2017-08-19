بعد صراع دام 14 سنة.. انتحار موظفة من أعلى كوبري أكتوبر
بعد صراع دام 14 سنة.. انتحار موظفة من أعلى كوبري أكتوبر
11:32 ص السبت 19 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
أقدمت موظفة على الانتحار، وألقت نفسها من أعلى كوبري 6 أكتوبر بنهر النيل بمنطقة العجوزة.
كشفت معاينة العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن شرين إسماعيل 32 سنة، موظفة بشركة كيماويات، تعاني من مرض نفسي منذ 14 سنة، وتعالج من صدمة كهربائية.
وعن يوم الواقعة، أفادت شقيقتها بأنها غادرت المنزل مسرعة، دون معرفة وجهتها، نافية وجود شبهة جنائية.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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