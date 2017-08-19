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مصدر بالخارجية الروسية : زيارة محتملة للافروف إلى دول الخليج الشهر الجاري

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مصراوي Masrawy

مصدر بالخارجية الروسية : زيارة محتملة للافروف إلى دول الخليج الشهر الجاري

11:42 ص السبت 19 أغسطس 2017

مصدر بالخارجية الروسية : زيارة محتملة للافروف إلى دول الخليج الشهر الجاري

وزارة الخارجية الروسية

موسكو (د ب ا)
صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد يقوم خلال الشهر الجاري بزيارة إلى دول الخليج.

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، لوكالة سبوتنيك، "يتم التحضير لزيارة سيرجي لافروف إلى الخليج.. وقد تكون هذه الزيارة قبل نهاية الشهر الجاري".

كان لافروف قد صرح مؤخرا أن روسيا مستعدة للوساطة في الأزمة بين قطر والسعودية والبحري والإمارات ومصر، إذا تلقت طلبا بذلك.

يشار إلى ان الدول الأربع قد قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ماتنفيه قطر.

وقدمت الدول الأربع عدة طلبات لإعادة العلاقات غير أن قطر رفضتها بوصفها تمس سيادتها.

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مصراوي Masrawy

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