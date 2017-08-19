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مصرع ربة منزل وإصابة أخرى في حريق بشقة شرق الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل وإصابة أخرى في حريق بشقة شرق الإسكندرية

11:56 ص السبت 19 أغسطس 2017

مصرع ربة منزل وإصابة أخرى في حريق بشقة شرق الإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت خادمتها في حريق هائل بشقة بشارع حجر النواتية، بمنطقة الرمل، شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل، بلاغًا بنشوب حريق بشقة بالعقار بشارع حجر النواتية، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه، ونشوب الحريق بصالة الشقة، ما أدى لاحتراق محتوياتها بالكامل.

وأسفر الحريق عن وفاة قاطنتها المدعوة "ن.ف.ك" 47عامًا، ربة منزل، وإصابة المدعوة "أ.ع.م" 28 عامًا، تصادف تواجدها بالشقة للقيام بأعمال نظافة بحالة اختناق وضيق بالتنفس.

وبسؤال زوج المتوفاة المدعو "ع.أ.أ"61 عامًا، مقاول، قال إنه فوجئ باشتعال النيران بصالة الشقة سكنهما، ولم يعلل سبب حدوث الحريق، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

نُقلت جثة المتوفاة لمشرحة الإسعاف، والمصابة للمستشفى الرئيسي الجامعي، وأخطرت الأدلة الجنائية.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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