إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر.. وتسليم 382 طفلاً إلى ذويهم
إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر.. وتسليم 382 طفلاً إلى ذويهم
11:55 ص السبت 19 أغسطس 2017
إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر
دمياط – محمد إبراهيم:
قال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، إن المصيف يشهد إقبالاً كبيرًا من الرواد في الفترة الحالية، في الوقت الذي تُكثف فيه الوحدة المحلية جهودها لتوفير الخدمات الشاطئية للمصطافين، لافتًا إلى أنه جرى إنقاذ أكثر 52 حالة خلال اليومين الماضيين، بعد الدفع بـ 100 رجل إنقاذ و6 لانشات سريعة.
وأكد عزيز، في تصريح صحفي، اليوم السبت، على وجود 4 خيام لتجميع الأطفال التائهين على طول الشاطئ، موضحًا أنه جرى تسليم ٣٨٢ طفلاً تائهًا إلى ذويهم، أمس الجمعة، دون تسجيل حالة غرق واحدة، تزامنًا مع تواجد ٤ عربات إسعاف مجهزة ودراجات مائية في جميع الشواطئ.
وبيّن أن رأس البر تشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد المصطافين ورواد الشاطئ، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، إلى جانب توافد العشرات من الرحلات اليومية، في ظل تواجد أمني مكثف من قوات المخابرات وحرس الحدود والشرطة على الشاطئ.
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