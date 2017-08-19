أخبار عاجلة

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج -
بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه -
"صحة الوادي الجديد" تبدأ تلقي تظلمات مدراس التمريض -
القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا -
الأطعمة الدسمة تزيد مخاطر إصابة المرأة بمرض خطير -
مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل -
مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو) -
سعفان: لا تضييق على العمالة المصرية في قطر.. وأوضاعهم مستقرة -
بث مباشر.. «سوانزي سيتي X مانشستر يونايتد» -
سباعية يوفنتوس وثورة ميلان ضمن أبرز ملامح الموسم الجديد في «الكالتشيو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر.. وتسليم 382 طفلاً إلى ذويهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر.. وتسليم 382 طفلاً إلى ذويهم

11:55 ص السبت 19 أغسطس 2017

إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر.. وتسليم 382 طفلاً إلى ذويهم

إنقاذ 52 شخصًا من الغرق برأس البر

دمياط – محمد إبراهيم:

قال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، إن المصيف يشهد إقبالاً كبيرًا من الرواد في الفترة الحالية، في الوقت الذي تُكثف فيه الوحدة المحلية جهودها لتوفير الخدمات الشاطئية للمصطافين، لافتًا إلى أنه جرى إنقاذ أكثر 52 حالة خلال اليومين الماضيين، بعد الدفع بـ 100 رجل إنقاذ و6 لانشات سريعة.

وأكد عزيز، في تصريح صحفي، اليوم السبت، على وجود 4 خيام لتجميع الأطفال التائهين على طول الشاطئ، موضحًا أنه جرى تسليم ٣٨٢ طفلاً تائهًا إلى ذويهم، أمس الجمعة، دون تسجيل حالة غرق واحدة، تزامنًا مع تواجد ٤ عربات إسعاف مجهزة ودراجات مائية في جميع الشواطئ.

وبيّن أن رأس البر تشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد المصطافين ورواد الشاطئ، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، إلى جانب توافد العشرات من الرحلات اليومية، في ظل تواجد أمني مكثف من قوات المخابرات وحرس الحدود والشرطة على الشاطئ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رأس البر تستقبل مليون ونصف زائر.. وإنقاذ 38 من الغرق

    أخبار

  • رفع 180 طن قمامة من شواطئ رأس البر

    أخبار

  • بالصور.. رأس البر تستقبل آلاف المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر

    أخبار

  • رئيس مدينة رأس البر لـ"مصراوي": مستعدون لاستقبال الموسم الصيفي الجديد

    أخبار

إعلان

ad50b30006.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

التعليم: ضبط 18 حالة غش الكتروني بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

التعليم: ضبط 18 حالة غش الكتروني بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم