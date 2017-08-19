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بالصور.. جلسة صلح بين عائلتي "أنبوبة البوتاجاز" في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جلسة صلح بين عائلتي "أنبوبة البوتاجاز" في أسيوط

11:51 ص السبت 19 أغسطس 2017

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إحالة طبيبة بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق لعدم تواجدها بالنوبتجية

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إحالة طبيبة بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق لعدم تواجدها بالنوبتجية

أسيوط - أسامة صديق:

شهد حزيرة الحواتكة بمركز منفلوط بأسيوط، اليوم السبت، جلسة صلح بين عائلتي شيمي بجزيرة الحواتكة وريان بمدينة منفلوط.

كانت مشاجرة اندلعت بين العائلتين في 15 أبريل عام 2011، لنزاع على ثمن تغيير أسطوانة بوتاجاز فارغة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين.

شارك في الجلسة عدد من قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام بأسيوط، وأعضاء لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية ورجال الدين بالمحافظة ونحو ألف شخص من أفراد العائلتين وأهالي القرية والقرى المجاورة وذلك بالسرادق المقام بناحية جزيرة الحواتكة دائرة مركز منفلوط.

وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة للخلافات مرة أخرى، وعدم تعرض كل منهما للآخر.

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