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تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع للتضامن في "السنطة"

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مصراوي Masrawy

تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع للتضامن في "السنطة"

11:45 ص السبت 19 أغسطس 2017

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية

الغربية – مروة شاهين:أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 162 مترًا بحوض الترابيع من أملاك الدولة، بزمام قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي، لإقامة مجمع لخدمات التضامن عليها.وأوضح " صقر" في تصريح له، أنه وجه اللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، ومسئولي أملاك الدولة، بسرعة تنفيذ القرار وإنهاء إجراءات التخصيص، للبدء في إنشاء المجمع حسب الحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي للمشروع.

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