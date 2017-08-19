لخلافات مالية مع والده.. اختطفا نجله وتركاه في "زراعات الأقصر" 11:44 ص السبت 19 أغسطس 2017

الأقصر – محمد محروس:تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر جهودها لضبط هاربين متهمين بخطف طفل، بسبب خلافات مالية مع والده بمدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر.وبدأت نيابة مركز أرمنت، بإشراف المستشار خميس عيد، المحامي العام لنيابات الأقصر، التحقيق في الواقعة، حيث جرى الاستماع لأقوال والد الطفل، فيما أصدرت أمرًا بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.كان اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد لطفي، وكيل فرع البحث الجنائي لجنوب الأقصر، بتلقي مركز شرطة أرمنت بلاغًا من "محمد.م" بتغيب نجله 12 سنة، وعدم العثور عليه بأرجاء المدينة.وتبين من التحريات، التي أجرتها وحدة مباحث المركز، أن الطفل تعرض للخطف من متهمين، لوجود خلافات مالية مع والده، وبتكثيف التحريات توصلوا إلى أن المتهمين أخفوا الطفل في الزراعات المجاورة للمدينة، وتم التوصل لموقع الاختطاف وإعادته لأسرته.

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