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تحرير 22 محضرًا خلال حملة تموينية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تحرير 22 محضرًا خلال حملة تموينية بالقليوبية

11:44 ص السبت 19 أغسطس 2017

تحرير 22 محضرًا خلال حملة تموينية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث ، بالاشتراك مع الأجهزة المحلية بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة على المخابز، ومحال بيع السلع الغذائية، والمصانع بكافة مدن المحافظة، لمراقبة مدى الالتزام بالقانون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرًا تموينيًا، بنقص الوزن في إنتاج الخبز، وغلق المخابز، وزيادة ، وإدارة مصانع بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية.

وتلقى اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد شن حملة تموينية مكبرة في كافة مدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز بتهمة نقص الأوزان، و4 مخابز مغلقة، و6 محال للسلع غذائية تبيع بأسعار زائدة، و7محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين إدارة مصانع بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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