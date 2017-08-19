أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة طبيبة بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق لعدم تواجدها بالنوبتجية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة طبيبة بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق لعدم تواجدها بالنوبتجية

11:44 ص السبت 19 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    7aa8b4b2a0.jpg

  • عرض 4 صورة

    87e2ec41f2.jpg

  • عرض 4 صورة

    114a84eb99.jpg

  • عرض 4 صورة

    4034935f74.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية مُدعّمة في أسوان

الألبوم التالى

بالصور.. توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية مُدعّمة في أسوان

المنوفية - مروة فاضل:

قرر اللواء خالد جمعة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، إحالة طبيبة بالوحدة الصحية بقرية طنبدي للتحقيق، لعدم تواجدها بالنوبتجية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة بقرى البتانون وكفر طنبدي وكفر الشيخ خليل وكفر البتانون وطنبدي وبخاتى ومنشأة بخاتي.

وشدد اللواء خالد جمعة رئيس المركز والمدينة، على ضرورة استمرار أعمال النظافة أيام العطلات، مؤكدًا استمرار جولاته المفاجئة لكافة المرافق بالمركز لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحقيق في اعتداء مواطن على طبيبين بالأقصر

    أخبار

  • معاقبة موظفي "الفلفل والبطاطس" بأسيوط بخصم ٣ أيام من رواتبهم

    أخبار

  • إحالة طبيبين و3 ممرضات بوحدة صحية للتحقيق في كفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور.. "فلفل وبطاطس وكوسة" بدلا من الأمصال في ثلاجة وحدة صحية بأسيوط

    أخبار

إعلان

f4f94513a7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد