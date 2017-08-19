إحالة طبيبة بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق لعدم تواجدها بالنوبتجية

بالصور.. توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية مُدعّمة في أسوان

المنوفية - مروة فاضل:

قرر اللواء خالد جمعة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، إحالة طبيبة بالوحدة الصحية بقرية طنبدي للتحقيق، لعدم تواجدها بالنوبتجية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة بقرى البتانون وكفر طنبدي وكفر الشيخ خليل وكفر البتانون وطنبدي وبخاتى ومنشأة بخاتي.

وشدد اللواء خالد جمعة رئيس المركز والمدينة، على ضرورة استمرار أعمال النظافة أيام العطلات، مؤكدًا استمرار جولاته المفاجئة لكافة المرافق بالمركز لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.