"اختفاء النسر من العلم".. ضمن عروض فنية ومسرحية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - (أ.ش.أ):

يقام بمكتبة الاسكندرية، غدًا الأحد، عرض فنون شعبية للفرقة الاستعراضية النوبية "جنوب الوادي"، ويبدأ بعد غد الإثنين العرض المسرحي الساخر "ليلة اختفاء النسر"، والذي تدور أحداثه حول اختفاء النسر من العلم، ومن الأوراق وتأثير ذلك في المجتمع، ويستمر العرض لمدة ثلاث ليالي حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه الفعاليات خلال الأسبوع السابع والأخير من مهرجان الصيف الدولي الخامس عشر، الذي أطلقه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية خلال الشهر الماضي.

كما يقام حفل الفنان "محمد محسن" يوم الثلاثاء المقبل، وهو المطرب الذي تميز بالغناء العربي التراثي وتقديم روائع الفنان سيد درويش والموسيقار محمد عبد الوهاب بشكل متجدد، أما يوم الأربعاء 23 أغسطس فهو موعد حفل الفريق المصري "أندروميدا" والذي اشتهر بموسيقى الروك الكلاسيكية، خاصة أغاني الفريق الشهير "بينك فلويد".

وتقدم الفنانة "دينا الوديدي" حفلها الموسيقي يوم الخميس المقبل، مستعرضة لونًا خاص من الموسيقى تدمج فيها فنونًا تقليدية، مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم، مع الموسيقى الحديثة.

وينتهي الأسبوع السابع وتختتم فعاليات مهرجان الصيف الدولي الخامس عشر يوم الجمعة 25 أغسطس مع حفل موسيقي لفريق "إتش أُو إتش" وأعضائه هاني عادل "وسط البلد"، أوسو لطفي "نغم مصري"، وهاني الدقاق "مسار إجباري"، والذين يؤدون بعض الأغاني الخاصة بهم مع توزيعات موسيقية جديدة.

يشار إلى أن مهرجان الصيف هذا العام يُقام برعاية من بنك التعمير والإسكان، كما يعتبر الأكبر على الإطلاق منذ نشأة المهرجان، إذ يضم أكثر من 60 فعالية فنية متنوعة بين موسيقى، ومسرح، وسينما، ورقص، فضلًا عن تزامن موعد إطلاقه مع احتفالية مكتبة الإسكندرية بمرور 15 عامًا على افتتاحها.