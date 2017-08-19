أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر الأسعار المبدئية لشقق وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر الأسعار المبدئية لشقق وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة

11:53 ص السبت 19 أغسطس 2017

ننشر الأسعار المبدئية لشقق وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

علم "مصراوي" كواليس تسعير المتر لوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي لم تعلنها بعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حتى الآن.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد عيد الفطر، الإعلان الأول لحجز وحدات وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية لـ"مصراوي"، إن الوزارة تدرس طرح سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، بزيادة 15% عن سعر المتر في المدن العمرانية الجديدة المجاورة "التجمع والرحاب ومدينتي"، ما يعني وصول سعر المتر في العاصمة الجديدة إلى نحو 8 أو 9 آلاف جنيه.

وأكد المصدر أن مساحات وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية، تبدأ من ١٢٠ مترًا وحتى ١٨٠ مترًا، "ما يعني أن سعر الوحدة البالغ مساحتها 120 مترا يبلغ نحو مليون و80 ألف جنيه".

يشار إلى أن متوسط السعر في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يقدر بـ٧٦٠٠ جنيه للوحدات، وفقًا لآخر تحديث لمؤشر "عقار ماب"، الصادر في الأول من أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر: "من المقرر أن يكون هناك عروض خاصة لأنظمة السداد الكاش سواء للوحدات أو الفيلات".

وأوضح: "بعض الشركات طرحت إعلانات ترويجية لمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها أن سعر الفيلا الـ200 متر يبدأ من 3 مليون جنيه، ويرتفع تدريجيًا، وهو ما يعني أن سعر المتر يصل إلى 15 ألف جنيه تقريبا".

وتتضمن الوحدات نماذج تشطيبات مختلفة تراعي كل الأذواق، وجميع العمارات عبارة عن بدروم ودور أرضي و6 طوابق أو 7 طوابق متتالية، وجميع العمارات بها مصاعد كهربية "أسانسير"، فضلا عن عدة نماذج تشطيبات خارجية لواجهات العمارات، واختلاف الواجهات ليس فقط في الألوان ولكن أيضًا من الناحية المعمارية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28

    أخبار

  • ​نشاط في أسبوع: الجولة الإفريقية ومتابعة حادث قطاري الإسكندرية

    أخبار

  • ​محافظ القاهرة: اقتحام ملف العشوائيات من أهم إنجازات العاصمة

    أخبار

  • الإسكان: التقدم لـ"سكن " لا يشترط الالتزام بمحل الإقامة أو العمل

    أخبار

إعلان

7ae6c9eaaa.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"