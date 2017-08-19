ننشر الأسعار المبدئية لشقق وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

علم "مصراوي" كواليس تسعير المتر لوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي لم تعلنها بعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حتى الآن.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد عيد الفطر، الإعلان الأول لحجز وحدات وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية لـ"مصراوي"، إن الوزارة تدرس طرح سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، بزيادة 15% عن سعر المتر في المدن العمرانية الجديدة المجاورة "التجمع والرحاب ومدينتي"، ما يعني وصول سعر المتر في العاصمة الجديدة إلى نحو 8 أو 9 آلاف جنيه.

وأكد المصدر أن مساحات وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية، تبدأ من ١٢٠ مترًا وحتى ١٨٠ مترًا، "ما يعني أن سعر الوحدة البالغ مساحتها 120 مترا يبلغ نحو مليون و80 ألف جنيه".

يشار إلى أن متوسط السعر في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يقدر بـ٧٦٠٠ جنيه للوحدات، وفقًا لآخر تحديث لمؤشر "عقار ماب"، الصادر في الأول من أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر: "من المقرر أن يكون هناك عروض خاصة لأنظمة السداد الكاش سواء للوحدات أو الفيلات".

وأوضح: "بعض الشركات طرحت إعلانات ترويجية لمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها أن سعر الفيلا الـ200 متر يبدأ من 3 مليون جنيه، ويرتفع تدريجيًا، وهو ما يعني أن سعر المتر يصل إلى 15 ألف جنيه تقريبا".

وتتضمن الوحدات نماذج تشطيبات مختلفة تراعي كل الأذواق، وجميع العمارات عبارة عن بدروم ودور أرضي و6 طوابق أو 7 طوابق متتالية، وجميع العمارات بها مصاعد كهربية "أسانسير"، فضلا عن عدة نماذج تشطيبات خارجية لواجهات العمارات، واختلاف الواجهات ليس فقط في الألوان ولكن أيضًا من الناحية المعمارية.​