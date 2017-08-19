لا تهمل قشر البيض الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر 11:23 ص السبت 19 أغسطس 2017

لا تلق قشر البيض.. تعرف على فوائده العلاجية للبشر

كتب - مصراوي:البيض من أكثر الأطعمة فائدة للجسم حيث يعتبر مصدراً أساسياً للكالسيوم والبروتين، لكن أغلب الناس يهتمون ب محتواه ويهملون قشرته، على الرغم من وجود العديد من الفوائد العلاجيه به.ويمكنك الحصول على هذه الفوائد، وذلك باستخدام قشور 5 بيضات، قم بتفتيتها للحصول على مسحوق ناعم، ثم قم بإضافته إلى 3 لترات من الماء، واتركه في الثلاجة لمدة أسبوع حتى يذوب القشر. ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون لإضفاء نكهة، اشرب كوبا أو ثلاث من هذا المشروب يوميًا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.ويمكن خلط مزيج قشر البيض مع عصير الليمون لتنشيط وظائف الغدة الدرقية. كما يمكن إضافة المزيج إلى الحليب الساخن لعلاج قرحة المعدة، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. في أي وقت تحتاج فيه الكالسيوم، فإن قشر البيض مصدر طبيعي وهام للجسم.فوائد قشر البيض للبشرة:- يعالج تهيجات البشرة، وذلك بنقع قشور البيض مع خل التفاح لعدّة أيّام واستخدامها كمرهم للتخلّص من تهيّجات وإحمرار البشرة.- يعمل كمغذي للبشرة، حيث: نقوم بطحن قشور البيض وخلطها مع القليل من بياض البيض، ثمّ وضعها على الوجه لعدّة دقائق، فذلك يؤدّي إلى إعادة الحيويّة والتغذية للبشرة.- تعمل قشور البيض بشكل فعال على إزالة الكلف وآثار الحبوب، وذلك بخلط قشور البيض مع عصير الليمون ثمّ يضاف إليها ماء الورد وتوضع على الوجه لمدّة 10 دقائق، وتغسل بعدها بالماء الفاتر.لمدة 3 أيام.- تستخدم قشور البيض لإزالة الرؤوس السوداء وتنظيف البشرة، حيث توضع القشور مباشرة على هذه الرؤوس وتترك لعدّة دقائق. ثم تغسل.- تعمل القشور على شدّ البشرة: يحتوي قشر البيض على مادّة تسمّى بـ (الكولاجين) والتي تعمل على شدّ البشرة وجعل ملمسها ناعم، وتغلق المسامات، وذلك عن طريق خلط القشور مع بياض البيض، ثمّ وضعها على البشرة حتّى تجفّ، ثمّ غسلها بالماء الفاتر.- يقوم قشر البيض بتفتيح وتبييض البشرة والوجه، وذلك بخلط قشر البيض، مع القليل من السكر، وعصير الليمون، ثمّ وضعها على البشرة إلى أن تجفّ وغسلها بالماء الفاتر.- يعمل قشر البيض على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، الذي يسبّب إرهاق وشحوب للبشرة.- يعمل القشر على تطهير وتنقية البشرة من الخلايا الميتة، ويقوم بتنشيطها وأحيائها. يعمل قشر البيض على تقوية مناعة البشرة، وجعلها أكثر مقاومة ومناعة للتغيرات الخارجية.فوائد قشر البيض للشعر:يحتوي قشر البيض في تركيبته الطبيعية على مجموعة من العناصر المعدنية على مما يجعله خير علاج لمشكلات الشعر المختلفة، ومواد مهدئة لجلدة فروة الرأس، حيث يقلل من تهيّجها ومن الحكة الناتجة عن الجفاف، والذي ينتج عن قلة السوائل وكثرة استخدام المصفّفات والشامبوهات الكيميائيّة المصنّعة.وويمكنك إجراء ذلك بغسل قشر البيض جيدًا والتأكّد من نظافته تماماً من بقايا البيض، ثمّ تفتيته وتكسيره وخلطه ببياض البيض مع الحرص على عدم وجود أي بقايا من الصفار، ووضع قليل من الماء حتى يصبح مزيجاً متماسكاً، ثمّ وضعه على جلد فروة الرأس، حيث يساعد على تغذيتها وترطيبها، وبالتالي يقي من العديد من المشكلات التي تصيب الشعر، كما أنّ خلط قشر البيض المطحون مع الفازلين يمنح الشعر ملمساً حريراً ولمعاناً مذهلاً.فوائد أخرى من قشر البيض:- إضافته للسماد: يمكن لقشر البيض أن يتحلل بسرعة ويضيف قيمته الغذائية من الكالسيوم والمعادن الغذائية الأخرى إلى محتويات التربة.- ضعه في القهوة: عندما يتم وضع قشر البيض في إناء غلي القهوة فإنه يقلل من مرارتها.- التحكم في الآفات في حديقتك: من المعلومات المذهلة عن قشر البيض أنه طارد للآفات فعند سحقه وعمله كبودرة ووضعه حول الزهور يستطيع طرد الرخويات آكلة النباتات والقواقع والمتسلقات دون إستخدام أي مبيدات حشرية.- تنظيف البالوعات: عند سحق قشر البيض لبيضتين ووضعها في البالوعة يمكنها إزالة المواد الصلبة الموجودة في المواسير وتنظيفها. بشكل تلقائي.

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