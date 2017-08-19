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سعفان: لسنا ضد عمال المحلة.. ونتابع أزمتهم منذ بداية الإضراب

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سعفان: لسنا ضد عمال المحلة.. ونتابع أزمتهم منذ بداية الإضراب سعفان: لسنا ضد عمال المحلة.. ونتابع أزمتهم منذ بداية الإضراب

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة ليست ضد عمال المحلة، منوهًا إلى أن مديرية القوى العاملة بالغربية تواصلت مع العمال بالتعاون مع القيادات الأمنية وقيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج، لمتابعة إضراب العمال منذ بدايته.

وأضاف سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم، الذي تنظمه الوزارة، "لسنا ضد العمال وتشغيل الماكينات والمصانع هو الأولوية الأولى".

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وأضاف سعفان، أن الحادث الأخير بشركة أسمنت أسوان دفعنا للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكل مصانع الأسمنت، وبحثنا تفعيل بنود السلامة والصحة المهنية، وأكدنا رفض أى تهاون من أطراف العمل الثلاثة، لافتا إلى أنه أحيانًا العامل لا يلتزم بمهمات السلامة.

ويدخل إضراب عمال شركة الغزل المحلة يومه الرابع عشر، الذي بدأ بداية من 6 أغسطس الجاري، للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

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التحرير

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