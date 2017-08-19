الدولار يستقر بـ«المركزى» اليوم.. وبنك قناة السويس الأقل سعرا

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استقرت أسعار الدولار بالبنك المركزي اليوم السبت، خلال التعاملات الصباحية، مسجلا 17.812 للبيع 17.712 للشراء.

وسجل الدولار أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.84 للبيع، و17.74 للشراء، بينما سجل أقل سعر فى بنك مصر إيران وقناة السويس: 17.79 جنيه للبيع، و17.69 للشراء.

وسجل الدولار ببنك التعمير والإسكان وبنك عودة والمشرق 17.81 جنيه للبيع و17.71 جنيه للشراء.

وسجل الدولار بالبنك الأهلي المصري والعربي الإفريقي والبنك التجاري الدولى وبنك البركة والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس" وبنك بلوم 17.82 جنيه للبيع، و17.72 جنيه للشراء.

وسجل ببنك الإسكندرية والقاهرة وكريدى أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.80 جنيه للبيع، و17.70 للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

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كما استقرت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية اليوم، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 20.85 جنيه للبيع، ونحو 20.73 جنيه للشراء. وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.94 جنيه للبيع، ونحو 22.71 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.41 جنيه للبيع، ونحو 18.31 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، ونحو 2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.17 جنيه للبيع، ونحو 16.08 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.02 للبيع، 58.67 جنيه للشراء، بينما سجل الدرهم الإماراتى 4.85 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.