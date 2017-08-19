دراسة: الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يضر بالجهاز المناعي

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أظهرت دراسة جديدة أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل خلايا "العدلات"- وهو نوع من الخلايا المناعية - أقل فعالية في مكافحة العدوى.

فقد توصل الباحثون في كلية الطب جامعة "فرجينيا" الأمريكية، أن استخدام المضادات الحيوية جعل خلايا "العدلات"، أقل فعالية في مكافحة العدوى وأضعف حاجز الأمعاء عند غزو البكتيريا.

وقال الباحث "كوجى واتانابى، أستاذ الأمراض المناعية في كلية الطب جامعة "فرجينيا"، تلعب خلايا العدلات دورًا هامًا كخط دفاع أول للاستجابة المناعية الفطرية عند غزو مسبات الأمراض.

واستخدم الفريق البحثي عددا من الفئران المخبرية لتحديد كيف يمكن أن يؤدي انخفاض البكتيريا المعوية المفدية إلى تفاقم الأمراض.. ووجد الباحثون أن المضادات الحيوية تعمل على تعطيل الميكروبات المجهرية لدى الفئران، مما يقلل من نشاط العدلات ويمنع مهمة خلايا الدم البيضاء من الاستجابة عند الحاجة، لتترك القناة الهضمية دون حماية بشكل كاف، هو ما أدى إلى اختلال الميكروبيوم وخفض إنتاج البروتين الخلوي الرئيسي للحماية من العدوى.

ومن ناحية أخرى، أكد الباحث "بيل بيترى"، ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية ما لم تكن هناك حاجة ملحة واضحة لها، حيث أن استخدامها بصورة مفرطة غير حكيم، ليس فقط يزيد من خطر البكتيريا المقاومة للأدوية المتعدد وخطر العدوى، بل تعمل على إضعاف وظيفة خلايا الدم البيضاء.