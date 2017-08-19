إصابة 8 أشخاص في حادث طعن بسكين شرقي روسيا

موسكو (د ب ا)

ذكرت لجنة تحقيق روسية أن رجلا طعن ثمانية اشخاص في وسط مدينة سورجوت شرقي روسيا اليوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل كان مسلحا بسكين وهاجم المارة في احد شوارع مدينة سورجوت، وأصاب ثمانية أشخاص، وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى بجروح مختلفة الخطورة، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

واضافت أنه تم اطلاق النار على المهاجم وقتله .

ولم تعرف بعد دوافع المهاجم .

وتحدثت تقارير محلية من المدينة الغنية بالنفط، التي تقع على بعد 2100 كم شرق موسكو، عن عدد من المهاجمين الملثمين. بيد انه لم ترد أي تأكيدات من السلطات.

وسورجوت مدينة يبلغ تعداد سكانها نحو 300آلف نسمة ، وهي مركز صناعة النفط في سيبيريا.