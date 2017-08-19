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الأمن يستعيد سيارة بعد أسبوع من سرقتها في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الأمن يستعيد سيارة بعد أسبوع من سرقتها في الشرقية

11:35 ص السبت 19 أغسطس 2017

الأمن يستعيد سيارة بعد أسبوع من سرقتها في الشرقية

سارق السيارة

الشرقية – فاطمة الديب:

استعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، سيارة مُسروقة، بعد أسبوع من سرقتها بدائرة قسم شرطة القُرين.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة القُرين من "صبحي السيد عبدالقادر" 52 عامًا، عامل زراعي، بسرقة سيارته رقم "4962 ر.هـ.ص" ربع نقل، من قبل شخصين مجهولين.

وأشار مُقدم البلاغ، إلى أنه أثناء سيره بمفارق "أبو نصار" التابعة لدائرة القسم، استوقفه شخصان يستقلان سيارة "ديمكس" بيضاء اللون، وقاما بالاستيلاء على سيارته تحت تهديد السلاح، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2201 جنح القرين لسنة 2017.

وتوصلت تحريات فريق مباحث القسم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع.م.م" 21 سنة، عاطل، و"مصطفى.م.ع.إ" 33 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة، فيما جرى ضبط المتهم الأول وبحوزته السيارة المسروقة وبندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة بمساعدة المتهم الثاني "الهارب"، وجرى التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وملاحقة المتهم الهارب.

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