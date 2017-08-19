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تنفيذ 403 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 403 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

11:32 ص السبت 19 أغسطس 2017

تنفيذ 403 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجحت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، في ضبط وتنفيذ 403 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية: "إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "1" حكم جناية، و144 جزئي، و70 مستأنف، و159 غرامات جزئية، و17 غرامات مستأنفة، و12 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 5985 جنيهًا مخالفات".

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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