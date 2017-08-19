شخص ينتحل صفة "طالب" ويؤدي الامتحان بدلًا منه بـ"تجارة المنصورة" 11:31 ص السبت 19 أغسطس 2017

محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:قرر الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، إحالة "ع.ا.ر" من خارج الجامعة إلى قسم شرطة أول، لانتحاله صفة "أ.م.ش"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة التعليم المفتوح، وحضوره الامتحان بدلًا منه.وأمر رئيس الجامعة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الشخص السابق ذكره للشرطة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.حُررت مذكرة بالواقعة بإدارة الأمن الجامعي، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المذكور لانتحاله صفة آخر، وتحويله للنيابة العامة.

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