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"مجمعات الإسكندرية": طرح 500 رأس ماشية وأطنان لحوم يوميًا بمناسبة العيد

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مصراوي Masrawy

"مجمعات الإسكندرية": طرح 500 رأس ماشية وأطنان لحوم يوميًا بمناسبة العيد

11:27 ص السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال محمد النيال، رئيس قطاع الرقابة والعلاقات العامة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إنهم استعدوا لضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وغيرها من السلع الأساسية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "النيال" في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنهم سيضخون 500 رأس ماشية حية يوميًا بمنافذ المجمعات، بالإضافة إلى توفير 200 عجل يوميًا، وذلك في السرادقات التابعة للشركة وعددها 14 موقعًا.

وعن اللحوم المذبوحة وأسعارها، أوضح أنه تقرر ضخ 1500 رأس ماشية سوادني طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، وضخ 1000 رأس خراف ضأن بلدية، بسعر 120 جنيهًا للكيلو، فيما سيجري طرح لحوم الخراف السوداني المبردة بسعر 75 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن مسلتزمات العيد يجري طرحها بالتوازي مع توفير كافة السلع الخاصة بمنظومة ، والتي تضم نحو 66 نوع سلعة جديدة، بإمكان المستفيدون شراء أي منها، مبينًا أنه جرى فرض إجراءات رادعة لأي محاولة بيع لحوم خارج المجمعات، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة، ليتم على أساسها توزيع اللحوم بواسطة قسم التسويق بالشركة.

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