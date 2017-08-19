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ضبط 560 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 560 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

11:27 ص السبت 19 أغسطس 2017

ضبط 560 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

مخالفة مرورية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج، اليوم السبت، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية، لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 560 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة في أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك على الطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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