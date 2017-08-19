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وفاة عامل خلال استقلاله قطار متأثرًا بـ"غيبوبة سكر" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

وفاة عامل خلال استقلاله قطار متأثرًا بـ"غيبوبة سكر" في سوهاج

11:24 ص السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

توفي عامل، اليوم السبت، خلال استقلاله قطار بمحافظة سوهاج متأثرًا بإصابته بغيبوبة "سكر".

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول عبده عبد الحي متولـي، 36 عامًا عامل، ويقيم بالنخيلة في دائرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، جثة هامدة.

وقرر والده أنه أثناء استقلال نجله القطار رقم 91 مميز "أسوان – القاهرة" شعر بحالة إعياء شديد لمعاناته من مرض السكري، وجرى نقله للمستشفى إلا أنه وافته المنية ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3008 إداري القسم لسنة 2017.

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