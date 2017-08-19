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لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في "فض رابعة" لـ 12 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في "فض رابعة" لـ 12 سبتمبر

11:09 ص السبت 19 أغسطس 2017

تأجيل محاكمة بديع - أرشيفية

كتب- عمرو علي:قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر. وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

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