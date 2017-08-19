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حركة المرور.. سيولة مرورية بوسط البلد و15 مايو والهرم ومحور التسعين

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية بوسط البلد و15 مايو والهرم ومحور التسعين

11:05 ص السبت 19 أغسطس 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية بوسط البلد و15 مايو والهرم ومحور التسعين

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان:شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الاولى لصباح اليوم.وقال مصدر أمني بمرور القاهرة، إن محاور وميادين العاصمة ظهرت بها سيولة مرورية على كافة الطرق منها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولا إلى القاهرة ومن التحرير إلى مدينة نصر والعكس وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.وظهر انسياب مروري في حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسي ومدينة نصر ومحور التسعين و كوبري الحرفيين و كوبري عباس.وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.وقال المقدم عماد حمّاد مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة لم ترصد أي مرورية أو أعطال للسيارات.كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة، بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

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