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ساسة ألمان يطالبون بتعزيز التعاون الأوروبي عقب هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

ساسة ألمان يطالبون بتعزيز التعاون الأوروبي عقب هجوم برشلونة

11:07 ص السبت 19 أغسطس 2017

ساسة ألمان يطالبون بتعزيز التعاون الأوروبي عقب هجوم برشلونة

هجوم برشلونة

برلين (د ب أ)
عقب هجوم الدهس الإرهابي في برشلونة الذي أودى بحياة 13 شخصا وأسفر عن إصابة نحو مئة آخرين، دعا ساسة ألمان من أحزاب مختلفة إلى تحسين تبادل البيانات وتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية.

وطاب وزير العدل الألماني هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، بتحسين تبادل كافة البيانات عن الجناة المتطرفين.

وذكر ماس أن الإرهاب الدولي لا يعرف حدودا بين الدول، مؤكدا أن الحماية الفعالة لن تتحقق إلا بالتعاون الجيد بين السلطات الأمنية في الاتحاد الأوروبي.

ورأى خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان ماير، أنه من الضروري تحسين التعاون داخل الاتحاد الأوروبي وإنشاء سجل مشترك لبيانات الإسلاميين الخطيرين أمنيا في الاتحاد.

وقال ماير، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم، إن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، يطالب بذلك منذ فترة طويلة، مؤكدا ضرورة إنشاء سجل لبيانات الوافدين إلى الاتحاد والمغادرين منه في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، طالب السياسي في الحزب الديمقراطي الحر ،ألكسندر جراف لامبسدورف، بتدعيم الشرطة الأوروبية "يوروبول" ووكالة "فرونتكس" لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال لامبسدورف، في تصريحات لصحيفة "فالتسارر نويه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن الإرهابيين يتحركون بحرية حاليا في أوروبا، مؤكدا ضرورة تحويل "يوروبول" إلى هيئة اتحادية أوروبية للشرطة الجنائية.

كما طالب لامبسدورف بتكثيف جهود الولايات الألمانية في إعادة وترحيل الخطيرين أمنيا وتعزيز تبادل البيانات.

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