تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني

وان، تركيا (د ب ا)

أعلنت تركيا تحييد أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، نقلا عن القوات المسلحة التركية، أن تحييد العناصر الأربعة جاء في غارة شنتها مقاتلات تركية في ولاية "وان" جنوب شرقي البلاد.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد" للإشارة إلى قتل أو إصابة أو اسر عناصر مسلحة.

ووفقا للأناضول ،يقوم الجيش التركي بعمليات جوية متكررة جنوبي تركيا وفي شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

وقد لقى أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم افراد أمن و مدنيون، حتفهم منذ استئناف حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة ضد تركيا في يوليو عام 2015.