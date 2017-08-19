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لقاء سويدان: بخاف ربنا.. وبرفض القبلات في السينما (فيديو)

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لقاء سويدان: بخاف ربنا.. وبرفض القبلات في السينما (فيديو) لقاء سويدان: بخاف ربنا.. وبرفض القبلات في السينما (فيديو)

التحرير

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قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها رفضت عملا دراميا مع نجم كبير بسبب قبلة، موضحة أنها تلقت العديد من الأعمال السينمائية ولكنها رفضتها احتراما لمبادئها.

أضافت سويدان، خلال لقائها، اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "جاتلي أدوار كتير بسبب شكلي وطولي فمعظمها كان إغراء ورفضتها، عندي محظورات معينة مش هعرف أعملها زي القبلات والأحضان ومشاهد الإغراء".

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وتابعت: "رفضت عملا تليفزيونيا كبيرا مع نجم كبير كنت أتمنى أن أعمل معه منذ فترة، بسبب القبلات وبعض المشاهد غير اللائقة، واللبس الأوفر كان لازم أطلع بيه 30 حلقة، ربنا يثبتني وأقدر أكمل حياتي بالمبدأ، ده لأني بحترم نفسي وبعمل حساب لربنا قبل أي حد".

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التحرير

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