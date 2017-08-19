اسمه الحقيقي وطبخه لزوجته.. 7 تصريحات مثيرة لـ«محمد محسن»

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من قلب ميدان التحرير جاءت الانطلاقة الحقيقية للمطرب "محمد محسن" تزامنًا مع ثورة 25 يناير عام 2011، وقدّم ألبومه الأول بعدها بعام بعنوان "اللف ف شوارعك"، ليصبح بعدها واحدًا من أشهر المطربين المتميزين في غناء التراث العربي، بتقديم روائع لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والفنان "سيد درويش"، إلى أن جاءت انطلاقته الثانية من خشبة المسرح بالاشتراك مع الفنان "يحيى الفخراني" في مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، وتابع بعدها مشواره الفني تزامنًا مع العملي بالزواج من الفنانة "هبة مجدي".

وحلّ المطرب "محمد محسن"، أمس الجمعة، ضيفًا ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي" عبر فضائية CBC، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- الهندسة

كشف الفنان "محمد محسن" عن مجموعه في الثانوية العامة، حيث حصل على 95% بالصف الثاني الثانوي، وفي الصف الثالث حصل على 94.5%، والتحق بكلية الهندسة جامعة حلوان، وقال عن ذلك: "دخلت كلية هندسة حلوان بدلا من هندسة عين شمس على نصف درجة فقط".



2- اسمه الحقيقي

بعض الفنانين بعد الشهرة يلجأون إلى تغيير أسمائهم الحقيقية لتصبح أكثر سهولة وتمييزًا مع الجمهور، وهو ما فعله الفنان "محمد محسن"، حيث كشف أن اسمه الحقيقي "محمد عبد المحسن"، ولكنه تغير بعد دخوله المجال الفني إلى "محمد محسن"، موضحًا أنه كان مهتما منذ الصغر بالفن، وكان يهرب أثناء دراسته الثانوية مع أصدقائه لعدم وجود دروس موسيقى، وكان يدخر من مصروفه الشخصي لحضور الأفلام السينمائية والعروض المسرحية وحفلات في الأوبرا.





3- كورال الجامعة

ككثير من الفنانين، واجه "محسن" في بداية مشواره عدة أزمات، كانت أولاها اضطهاد المايسترو بفرقة الجامعة له، حيث قال "محسن": "كان بيحب البنات وماكانش بيديني فرصة أغني"، وهو السبب الذي دفعه للتخلي عن الغناء والتركيز في الدراسة، ولكن نصحه أصدقاؤه بالاشتراك في كورال الجامعة، وهو ما حدث بالفعل وحصل على شهادة تقدير من رئيس جامعة القاهرة وقتها الدكتور "حسام كامل"، ولكنه قام بتمزيقها.



4- يحيى الفخراني

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" لم تكن اللقاء الأول بين الفنان محمد محسن والفنان القدير يحيى الفخراني، حيث أوضح "محسن" في برنامج "معكم" أنه التقى به لأول مرة في عرض مسرحية "الملك لير"، وكان وقتها لا يزال طالبًا، ولم يخطر بباله يومًا أنه سيقف إلى جواره كممثل في يوم من الأيام، وقال "محسن": "كنت أنا وأصحابي نجلس في آخر مكان بالمسرح، وحضرت المسرحية 7 مرات بسبب شدة إعجابي بها".

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5- دهب

علاقة الفنان "محمد محسن" بابنته "دهب" قوية إلى حد كبير، حيث كشف أنه كثيرًا ما يدندن لها أغنية "سماني بابا دهب"، أما عن الحيلة التي يلجأ لها عند بكاء ابنته، فصرّح "محسن" أنه يغني لها، موضحًا أنها تهدأ عندما تسمع أي صوت موسيقي، مشيرًا إلى أنها جعلت إحساسه بالمسؤولية قويا جدا.



6- الطبخ

أفصح "محسن" عن أحد أسرار حياته العائلية مع الفنانة "هبة مجدي" قائلًا: "أنا باحب الطبخ وباطبخ لهبة"، مؤكدًا حرصه التام على مشاركة زوجته في المنزل، وأوضح أنه علمها الطبيخ وتحضير المكرونة.



7- الغناء الشعبي

رغم أنه لم يقدم سابقًا أيا من الأغنيات الشعبية، فالمطرب محمد محسن صرّح بأنه قد يغني "شعبي" أثناء جلوسه مع أصدقاء، وأنه كان يتمنى الغناء مع المطرب الشعبي طارق الشيخ، ولكن "كايروكي" سبقوه إلى ذلك، وقال: "كان نفسي أغني شعبي مع طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة"، مشيدًا بصوت الأخير، وقدّم له أغنية "أنا مش عارفني".