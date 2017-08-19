مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها، في حادث انقلاب سيارة، اليوم السبت، على الطريق الدولي عند الكيلو 58 اتجاه العلمين، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وذكر محضر الشرطة أنه أثناء سير السيارة رقم "أ.ن.ج 4875" ملاكي قيادة هشام محمد عبدالحميد، 35 عامًا، موظف مقيم بأوسيم في الجيزة، انفجر الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة بسمة محمد صلاح، 30 عامًا، ربه منزل، مقيمة بذات الناحية، وإصابة زوجها بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.