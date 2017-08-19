بالصور.. توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية مُدعّمة في أسوان
بالصور.. توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية مُدعّمة في أسوان
10:59 ص السبت 19 أغسطس 2017
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أسوان - إيهاب عمران:وزّع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، 7 آلاف كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر 25 جنيهًا للكرتونة، في مدينة إدفو شمالي أسوان.ولاقت الكراتين إقبالًا من المواطنين في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر فقرًا.
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