مقتل إرهابيين أثنين في كراتشي الباكستانية

كراتشي، باكستان ( دب ا)

قتل إرهابيان فى مواجهة مع مسؤولى إدارة مكافحة الإرهاب ليلة أمس الجمعة في مدينة كراتشي جنوبي باكستان.

ووفقا لما ذكره مدير إدارة مكافحة الإرهاب عمر شهيد، فإن الإرهابيين تورطا في قتل مسؤولي الشرطة في كورانجي وطريق أبو الحسن إصفاني في كراتشي، بحسب قناة "جيونيوز" الإخبارية.

وأضاف انه تم ضبط منشورات في مخبأ الإرهابيين، تشير إلى أنهما متورطان فى الهجوم على الشرطة على طريق ابو الحسن اصفانى.

واقتحمت شرطة مكافحة الإرهاب والقوات شبه العسكرية (الرينجرز) منزلا فى بلدة زورمان بمدينة كورانجي ليلة أمس الجمعة. وفي وقت لاحق، فتح الإرهابيان النار على الشرطة. وقتل الإرهابيان خلال الرد على مصادر اطلاق النار .

وقالت مصادر، لم يتم تسميتها، إن الإرهابيين اللذين قتلا ينتميان الى فصيل مفتى شاكر التابع لحركة طالبان الباكستانية.

وفى وقت سابق من هذا الاسبوع قتل ارهابيان اخران من نفس المجموعة فى مواجهة مع الشرطة فى مانجوبير.

وذكرت إدارة مكافحة الإرهاب أن الارهابيين كانا يعتزمان مهاجمة اماكن العبادة والشرطة.