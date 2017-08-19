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اليوم.. المجلس الأعلى للجامعات يقر اللائحة الطلابية الجديدة

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اليوم.. المجلس الأعلى للجامعات يقر اللائحة الطلابية الجديدة اليوم.. المجلس الأعلى للجامعات يقر اللائحة الطلابية الجديدة

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يعقد المجلس الأعلى للجامعات؛ اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات .

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ومن المقرر أن يقر المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه، اللائحة الطلابية الجديدة تمهيدًا لإقرارها من قِبَل الدولة لتنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة عليها بالعام الدراسى الجديد، ومناقشة عدد من الموضوعات على جدول الأعمال، ومن بينها استعراض الأنشطة الجامعية للطلاب خلال الإجازة الصيفية، وكذلك استعدادات الجامعات لانطلاق العام الدراسى الجديد، وتقرير عن أهم ما شهدته عمليات التنسيق خلال الفترة السابقة .

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التحرير

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