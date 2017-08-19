تأخر إقلاع الطائرة العمانية في مطار القاهرة نتيجة عطل فني

كتب- طه عبيد:

تأخر إقلاع طائرة الخطوط العمانية المتجهة إلى مسقط، بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت، لمدة 90 دقيقة بسبب عطل في محركها الأيمن.

صرحت مصادر ملاحية في مطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات إقلاع طائرة الخطوط العمانية، رقم 408 المتجهة إل مسقط، فؤجي قائد الرحلة بحدوث عطل فني في محرك الطائرة الأيمن، وأضافت المصادر أنه تم استدعاء فرق الصيانة، والتي تمكنت من إصلاح العطل، واستئناف الطائرة رحلتها بعد تأخر 90 دقيقة عن موعدها بجدول التشغيل.​