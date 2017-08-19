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بعد شائعة القبض عليها بالعجوزة.. كندة علوش لمصراوي: " أنا في الجونة"

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مصراوي Masrawy

بعد شائعة القبض عليها بالعجوزة.. كندة علوش لمصراوي: " أنا في الجونة"

10:45 ص السبت 19 أغسطس 2017

بعد شائعة القبض عليها بالعجوزة.. كندة علوش لمصراوي:

الفنانة السورية كندة علوش

كتب ـ محمد الصاوي ومنى الموجي:نفت الفنانة كندة علوش، ما تردد عن إلقاء القبض عليها بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مخدرات.وقالت "علوش" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إنها متواجدة على حاليا في الجونة بمحافظة البحر الأحمر فيما لايزال زوجها عمرو بالقاهرة، مشيرة إلى أنها وزوجها سيقومان بمقاضاة كل المواقع التي تداولت الخبر.مختتمة حديثها: "حسبي الله ونعمة الوكيل في الناس التي تراعي حرمة الآخرين".كما نفى مصدر بمديرية أمن الجيزة، ما تردد حول القبض على الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة السورية كندة علوش.ونفى أيضًا نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الأخبار التي تداولتها عدد من المواقع صباح اليوم، بشأن إلقاء القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بتهمة حيازة مواد مخدرة.وقال أشرف في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة، ولم يتم إلقاء القبض على عمرو وكندة"، مشددًا على أن هذا الكلام على مسؤوليته الشخصية.يُذكر أن عدد من المواقع أكدت أن عمرو وكندة ألقيا القبض عليهما صباح اليوم، في كمين بالعجوزة، وبحوزتهما مواد مخدرة.

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مصراوي Masrawy

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