مصرع سيدة وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها في حادث انقلاب سيارة، اليوم السبت، بالطريق الدولي، عند الكيلو 58 اتجاه العلمين، مركز شرطة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "أ ن ج 4875" ملاكي، قيادة هشام محمد عبد الحميد، 35 عامًا، موظف مقيم أوسيم، الجيزة، انفجر الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة "بسمة محمد صلاح" 30 عامًا، ربة منزل مقيمة بذات الناحية، وإصابة قائدها بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.