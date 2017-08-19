ضبط ميكانيكي وعاطل كوّنا تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على ميكانيكي وعاطل؛ كوّنا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام كل من "وليد.أ.م.خ" 20 عامًا، ميكانيكي سيارات، و"محمد.ر.ع.ز" 19 عامًا، عاطل، مُقيمان بمنطقة "المجازر" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية من المواطنين بمنيا القمح.

جرى ضبط المتهمين بمنطقة إقامتهما وبحوزة كلٍ منهما "فرد خرطوش" و4 طلقات لذات العيار، وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة المركز.

واعترف المتهمان بسرقة 5 دراجات بخارية مُبلغ بسرقتها في محاضر رسمية، وأرشدا عن أماكن تواجدها وتم ضبطها، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.