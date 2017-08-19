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بالصور.. إيقاف إنشاء دور مخالف لعمارة سكنية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إيقاف إنشاء دور مخالف لعمارة سكنية في البحيرة

10:42 ص السبت 19 أغسطس 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حملة إيقاف أعمال بناء دور مخالف بعمارة سكنية بمنطقة سكنية خلف مستشفى الصدر.

واتخذت الإجراءات القانونية بحضور قسم شرطة المرافق، ومدير الإدارة الهندسية، وإزالة الشدات الخشبية، تنفيذًا للقرار رقم 415 لسنة 2017.

وقال المهندس سعد غراب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إن الحملات مستمرة لإزالة كافة أنواع التعديات والإشغالات والبناء المخالف بمدن ومراكز المحافظة في مهدها، لردع المخالفين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتأكيد هيبة الدولة.

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